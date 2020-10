Gründerin Jacqueline Torres Martinez wickelt alle Löwen um den Finger! Die Pharmareferentin möchte mit MediDusch einen Duschschaum auf den Markt bringen, der Erkältungsbäder in die tägliche Körperpflege integriert – gerade zur aktuellen Gesundheitslage wohl ein besonders beliebtes Produkt. Tatsächlich wollen alle fünf Löwen in das neuartige Pflegeutensil investieren und liefern sich dazu einen spannenden Bieterkrieg – wer kann den Deal am Ende eintüten?

Georg Kofler (63) entschied sich als Erstes, in MediDusch investieren zu wollen, doch blieb damit nicht lange alleine. Auch seine vier Kollegen halten den Duschschaum mit den ätherischen Ölen für eine gute Investition. Während Carsten Maschmeyer (61) und Ralf Dümmel (53) ein gemeinsames Angebot abgeben, bieten Judith Williams (48) und Nils Glagau (44) einzelne Deals an. Der Kampf tobt schließlich so erbittert, dass die Löwen zum Teil ihre eigenen Angebote noch überbieten, bevor sich die Gründerin entscheiden muss.

Doch mit wem will die 38-Jährige am Ende zusammenarbeiten? Nach kurzem Rat ihres Mannes entscheidet sie sich für das Duo Maschmeyer/Dümmel, das es vor Freude gleich aus den Sitzen reißt. Auch Jacqueline Torres Martinez kann ihre Emotionen nicht zurückhalten. Gerührt vom großen Interesse fließen ihr Tränen übers Gesicht.

TVNOW / Stefan Gregorowius Jacqueline Torres Martinez bei "Die Höhle der Löwen"

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Ralf Dümmel in der 4. Folge "Die Höhle der Löwen" im April 2020

