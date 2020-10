Die ersten Kandidatinnen stehen angeblich fest! Das Dschungelcamp steht wieder kurz bevor und man munkelt bereits jetzt, wer sich diesmal in das TV-Format wagt. Vor Kurzem verriet RTL, dass die TV-Show in diesem Jahr nicht wie gewohnt im australischen Dschungel, sondern in einem Gruselschloss in Wales stattfinden wird. Mit Tina Ruland (53), Claudia Effenberg (55) und Lisha sollen nun auch die ersten Kandidatinnen feststehen.

Das berichtete Bild vor wenigen Minuten. Tina Ruland wurde durch ihre Rolle in "Manta, Manta“ berühmt. Dort spielte sie neben Til Schweiger (56) die Hauptrolle und wurde so deutschlandweit bekannt. In den letzten Jahren wurde es jedoch eher ruhig um die 53-Jährige. Als zweite Bewohnerin soll auch Claudia Effenberg den Gerüchten nach feststehen. Die Ex-Frau von Stefan Effenberg (52) hat schon Reality-TV-Erfahrung und landete bei der zweiten Staffel von Promi Big Brother sogar auf Platz zwei.

Mit Lisha soll außerdem eine echte Krawallnudel in das Camp ziehen. Momentan mischt die YouTuberin Das Sommerhaus der Stars auf und polarisiert dort mit ihrer aufbrausenden und ehrlichen Art. Sie nimmt kein Blatt vor den Mund und eckt damit regelmäßig mit dem ein oder anderen Bewohner an.

Instagram / tinaruland Tina Ruland, Schauspielerin

Francesco Gulotta / Future Imag Claudia Effenberg im April 2019 in München

Instagram / lishas_secrets YouTuberin Lisha

