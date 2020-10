Bekommt Daniela Katzenberger (34) hier etwa starke Konkurrenz? Wir erinnern uns: Die Kultblondine erlangte bereits im Jahr 2010 nationale Bekanntheit. Damals durften die Goodbye Deutschland-Gucker ihr dabei zuschauen, wie sie auf Mallorca ein Café eröffnet. Durch ihre witzige, offene Art und ihre spezielle Optik erlangte sie schnell Kultstatus, der bis heute anhält. Eine neue Sendungs-Auswanderin hat nun ganz ähnliche Ambitionen – und auch eine ähnliche Optik: Catrin Heynes großes Ziel ist es, berühmt zu werden!

In einer neuen Folge des Formates wird die gebürtige Sächsin, die vor neun Jahren in die Schweiz auswanderte, vorgestellt. Und dabei fällt schnell auf: Hier und da erinnert Catrin mit ihren ebenfalls langen blonde Extensions, einem ausgeprägten Dialekt und gemachten Brüsten stark an Dani. Und eine Karriere wie eben diese ist der größte Traum der 35-Jährigen. Warum sie ein Star werden will? "Ich habe einfach Bock drauf. Weißt du, früher habe ich solche Sendungen geschaut und habe mir gedacht: 'Wäre das jetzt geil, wenn ich da jetzt säße.'" Sie wolle, dass jeder wisse, wer Catrin Heyne sei – und: "Mein Traum ist eine eigene Doku-Soap!"

Ein Unterschied zu Daniela damals? Catrin hat eigentlich bereits beruflichen Erfolg – in der Schweiz ist sie Geschäftsführerin von mittlerweile elf Sonnenstudios. Seitdem sie 23 ist, will sie aber eigentlich als Model durchstarten. Nun macht sie Ernst: In der Sendung kann man Catrin dabei verfolgen, wie sie für Wandkalender shootet, ihre Instagram-Community auf dem Laufenden hält oder sich – letztendlich vergeblich – zum Aushängeschild einer schönheitschirurgischen Praxis mausern möchte. Ob sie es so zum großen Ruhm schaffen kann?

THÜRINGEN PRESS / Action Press Daniela Katzenberger bei der Sendung "Schlagerchampions – Das große Fest der Besten"

TVNOW / creaframe Marco und Catrin Heyne, "Goodbye Deutschland"-Kandidaten

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Star

