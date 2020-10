Nina Bott (42) konnte ihre Kindheit nicht unbeschwert genießen. Die ehemalige GZSZ-Darstellerin lebt in einer harmonischen Patchworkfamilie. Mit ihrem Ex Florian König (53) hat sie zwei Kinder und in einigen Monaten soll schließlich ihr zweiter Nachwuchs mit ihrem neuen Partner Benjamin Baarz auf die Welt kommen. Nina selbst wuchs jedoch in schwierigen Verhältnissen auf: Ihre mittlerweile verstorbenen Eltern waren jahrelang alkoholabhängig, ihre Mutter litt zudem an Depressionen und einer Essstörung. Schon früh musste die Hamburgerin deshalb erwachsen werden.

In ihrer Biografie "Ich bin eine Traumfrau – Oder wie heißt das, wenn man immer müde ist?", sprach Nina ganz offen über ihre schwierige Kindheit. Aufgrund der psychischen Probleme ihrer Mutter hätten sich ihre Rollen schon früh umgekehrt. "Anstatt, dass sie sich um mich kümmerte, wie das bei Mutter und Kind normalerweise der Fall sein sollte, kümmerte ich mich um sie." Auch sämtliche Aufgaben im Haushalt habe sie ihrer Mutter bereits in jungen Jahren abgenommen.

Als Teenager habe die Moderatorin dann versucht, den Alkoholpegel ihrer Eltern zu kontrollieren. "Wenn meine Mutter schon am Nachmittag viel zu viel getrunken hatte, tat ich mein Bestes, sie zu überreden, sich ins Bett zu legen", erzählte sie beispielsweise. Trotz ihrer Bemühung sei es auch immer wieder zum Streit zwischen ihren Eltern gekommen. Aber auch in solchen Momenten sei Nina es gewesen, die einschritt und als Vermittlerin fungierte.

Anzeige

Instagram / ninabott Nina Bott mit ihrer Tochter, September 2020

Anzeige

Instagram / ninabott Nina Botts Eltern in jungen Jahren

Anzeige

Instagram / ninabott Nina Bott, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de