Bald sind sie zu fünft! Vor wenigen Tagen ließen Joy Lee Juana Abiola-Müller (29) und ihr Mann Patrick Müller (32) die Katze aus dem Sack: Sie gaben bekannt, dass sie erneut gemeinsamen Nachwuchs erwarten – und das nur ein Jahr nach der Geburt von Baby Lovis. Mit dem nächsten Baby wird die Familie dann fünfköpfig: Schließlich hat das Unter uns-Paar noch das fünfjährige Töchterchen Loki. Die Vorfreude bei Mama und Papa ist riesig – aber was halten eigentlich die beiden Geschwister von der bevorstehenden Familienvergrößerung?

Im Interview mit Promiflash erinnert sich Patrick an den Moment, an dem die Kids die frohe Botschaft erfahren haben – und das passierte gar nicht mal absichtlich: "Loki hat es im Gespräch aufgeschnappt und sich mega gefreut", berichtet der Schauspieler. Kleinkind Lovis würde hingegen noch nicht so richtig verstehen, was auf ihn zukommt: "Von Lovis kam mit seinem einem Jahr noch nicht ganz so viel Reaktion, das ist in dem Alter auch völlig normal", plaudert der baldige Dreifach-Vater aus dem Nähkästchen.

Vor Kurzem erklärte der 32-Jährige bereits im Gespräch mit Bild, dass Loki extrem begeistert sei von ihrer Schwesternrolle: "Sie ist eine tolle große Schwester Und sie ist sehr fixiert auf diesen 'Job'."

Anzeige

Instagram / joyistmeinname Joy Lee Juana Abiola-Müller und Patrick Müllers Kinder Loki und Lovis

Anzeige

Instagram / joyistmeinname Patrick Müller, Joy Lee Juana Abiola-Müller und Tochter Loki im Oktober 2020

Anzeige

Instagram / joyistmeinname Joy Lee Juana Abiola-Müller mit ihrem Sohn Lovis

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de