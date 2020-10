"Too lost in you" und "Push the Button" sind nur zwei von vielen Songs, die jeder im Ohr hat, wenn man den Namen Heidi Range (37) hört. Sexy, talentiert und erfolgreich: Das waren Heidi und die Sugababes auf jeden Fall! Vor einigen Jahren erfolgte nach der Zweitbesetzung dann das endgültige Aus der britischen Band. Was macht die bekannte Blondine heute?

Die Sugababes-Beauty heißt mittlerweile Heidi Partakis. Mittlerweile ist sie schon vier Jahre mit ihrem Liebsten Alex verheiratet und im Jahr 2018 machte die kleine Aurelia Honey Partakis das Glück perfekt. Seit dem Band-Aus ist Heidi weiterhin ab und zu im TV zu sehen. Bei Dancing on Ice oder in mehreren Musical-Shows können Fans die Sängerin weiterhin bewundern.

Immer mal wieder war die Rede von einem Solo-Album des ehemaligen Sugababe-Stars. Bisher müssen sich die Fans allerdings noch weiterhin in Geduld üben. Aber Hoffnung besteht! Die ursprünglichen Babes, Mutya Buena (35), Siobhan Donaghy (36) und Keisha Buchanan (36) veröffentlichten 2019 bereits einen neuen gemeinsamen Song und vielleicht folgen ja noch weitere.

Heidi Range mit ihren ehemaligen Sugababes-Kolleginnen

Heidi Range mit Mann und Tochter

Sängerin Heidi Range

