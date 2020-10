Eddie Van Halen (✝65) hat den Kampf gegen den Krebs verloren: Am vergangenen Dienstag verstarb er im Beisein seiner Familie, nachdem sich der Gesundheitszustand der Rock-Ikone enorm verschlechtert hatte. Seine Frau Janie wich in den letzten Stunden nicht von der Seite ihres Mannes – sie trifft der Verlust wohl am härtesten. Im Netz widmet Janie ihrem Seelenverwandten nun rührende Zeilen und verabschiedet sich von Eddie.

Zu einem Foto auf Instagram, das Janie sowie Eddies Füße am Strand zeigt, schreibt die 50-Jährige: "Mein Herz und meine Seele wurden in eine Million Stücke zerschmettert. Ich hätte nie gedacht, dass es möglich ist, so viele Tränen zu weinen oder so unfassbare Traurigkeit zu empfinden." Sie beteuert: Ihre gemeinsame Reise sei nicht immer einfach gewesen, doch mit Hilfe ihrer unendlichen Liebe füreinander hätten sie jeden Tiefschlag überwunden. "Abschied zu nehmen, ist das Schwierigste, was ich jemals tun musste. Ich werde dich eines Tages an einem Ort ohne Schmerzen oder Trauer wiedersehen", steht im weiteren Verlauf ihrer emotionalen Botschaft.

Eddie und Janie machten 2008 ihre Beziehung offiziell. Ein Jahr später gaben sich der Musiker und die Tänzerin in familiären Kreis das Jawort. Für ihre Flitterwochen ging es für die Frischverheirateten unter anderem nach Deutschland und in Eddies Heimat, die Niederlande.

