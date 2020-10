Am Dienstag versetzte diese Todesmeldung die Musikwelt in tiefe Trauer: Die Rocklegende Eddie Van Halen hatte mit 65 Jahren seinen Kampf gegen den Kehlkopfkrebs verloren. Er verstarb im St. John's Hospital in Santa Monica. Seinen Tod hatte sein Sohn Wolfgang auf seinem Instagram-Account bekannt gegeben. Nun nutzte der 29-Jährige die Social-Media-Plattform erneut, um seines Vaters mit einem Bild zu gedenken.

Auf Instagram veröffentlichte Wolfgang ein altes Schwarz-Weiß-Foto von sich und seinem Vater. Darauf sind beide beim Gitarrespielen zu sehen: Während Wolfgang an seinem Instrument zupft, streicht ihm sein Papa über den Kopf und hat ein stolzes Grinsen im Gesicht. Wolfgang und Eddie Van Halen haben oft miteinander musiziert. Seit 2006 gehörte der junge Musiker auch zur Band Van Halen und stand mit seinem Vater und seinem Onkel Alex auf der Bühne.

Eddies Sohn stammt aus seiner Ehe mit Valerie Bertinelli. Mit der Schauspielerin war er von 1980 bis 2007 verheiratet. Zwei Jahre später ehelichte der 65-Jährige die Schauspielerin und Stuntfrau Janie Liszewski.

Getty Images Eddie Van Halen, Rockmusiker

Getty Images Wolfgang und Alex Van Halen, Mai 2012

Getty Images Eddie Van Halen in Los Angeles, April 2017

