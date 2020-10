Familie, Freunde und Fans mussten vor wenigen Tagen Abschied nehmen von Eddie Van Halen (✝65). Der weltberühmte Musiker, der mit seiner Band Van Halen zu Lebzeiten einen Riesenerfolg gehabt hatte, starb vergangenen Dienstag an den Folgen von Kehlkopfkrebs. Neben seiner Frau Janie und seinem Sohn Wolfgang war auch sein Bruder Alex an seiner Seite, als er in einem Krankenhaus in Santa Monica der Krankheit erlag. Nach dessen Tod richtet Alex nun öffentlich Worte an den Künstler.

"Hey Ed – ich liebe dich", wird der 67-Jährige am Donnerstag von Foxnews zitiert. "Wir sehen uns auf der anderen Seite. Dein Bruder, Al." Die Brüder hatten stets ein enges Verhältnis gehabt – auch durch ihre gemeinsame Leidenschaft: die Musik. Alex hatte zusammen mit dem 65-Jährigen die Musikgruppe Van Halen gegründet und spielte dort seit deren Beginn 1972 Schlagzeug, während Eddie die Gitarre übernommen hatte.

Neben Alex äußerte sich auch die Witwe des Musikers nach dessen Tod: "Mein Herz und meine Seele wurden in eine Million Stücke zerschmettert. Ich hätte nie gedacht, dass es möglich ist, so viele Tränen zu weinen oder so unfassbare Traurigkeit zu empfinden", schrieb Janie auf Instagram. Ihre Beziehung sei nicht immer einfach gewesen, doch gemeinsam hätten sie jedes Tief überwunden.

