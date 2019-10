Traurige Neuigkeiten von Eddie Van Halen. Der Rockmusiker hatte bereits in den vergangenen Jahren immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen: Schon in den 90er-Jahren war bei dem Mitglied der Band Van Halen eine Knochennekrose in der Hüfte festgestellt worden. 2002 diagnostizierten Ärzte zudem Zungenkrebs und entfernten bei einer Operation ein Drittel der Zunge des Musikers. Nun müssen Eddies Fans erneut eine Hiobsbotschaft verkraften: Er leidet an Kehlkopfkrebs!

Wie TMZ berichtet, scheint Eddie schon seit knapp fünf Jahren von seiner Erkrankung zu wissen: Dem Onlineportal zufolge reist der leidenschaftliche Raucher aktuell immer wieder nach Deutschland, um sich dort behandeln zu lassen. "Sie versuchen, die Krankheit in Schach zu halten. Es geht ihm die meiste Zeit gut!", wird ein Insider zitiert.

Der Auslöser für das Leiden dürfte für viele Bewunderer absurd klingen – denn den US-Medien zufolge sollen die Metal-Plektren des gebürtigen Niederländers schuld an den Krebserkrankungen sein. Eddie habe diese in den vergangenen Jahrzehnten wiederholt in den Mund genommen.

Getty Images Eddie Van Halen, Rockmusiker

Getty Images Eddie Van Halen bei Elton Johns Oscar-Party 2006

Getty Images Eddie Van Halen im Februar 2012 in Kalifornien

