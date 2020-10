Evanthia Benetatou (28) erstrahlt in neuem Glanz. Die Influencerin wurde durch ihre Teilnahme bei der Kuppelshow Der Bachelor bekannt. Dabei musste sich die Brünette gegen ihre Konkurrentin Jennifer Lange (26) geschlagen geben und landete auf Platz zwei. Danach tingelte sie durch Reality-Shows wie Promi Big Brother und Promis unter Palmen. Momentan sorgt ihr Zoff mit den Mitbewohnern in Das Sommerhaus der Stars für viel Furore. Anlass genug für Eva, sich von einem Friseur mal so richtig verwöhnen zu lassen.

Auf ihrem Instagram-Account hat die Brünette nun Schnappschüsse von ihrem Friseurbesuch geteilt. "Nach 28 Jahren habe ich mich endlich mal getraut, etwas Neues [...] auszuprobieren", schreibt Eva. Sie habe ihre Haare zum ersten Mal gefärbt und sie sich verlängern lassen. Die 28-Jährige strahlt über beide Ohren – sie sei sehr zufrieden mit ihrem neuen Style: "Neuer Look – ich bin glücklich", sagt sie.

So entspannt und zufrieden zu sein, dürfte für Eva in Sachen Haare ein Novum sein. In einem Promiflash-Interview vor wenigen Monaten verriet die Griechin, dass sie seit Jahren an kreisrundem Haarausfall leide. Dadurch bekommt sie immer wieder kahle Stellen auf ihrem Kopf, die man kaum verstecken kann. Durch eine Behandlung mit Eigenblut kämpft sie nun dagegen an.

Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, Reality-TV-Teilnehmerin

Anzeige

Privat Haarausfall von Eva Benetatou, Juli 2020

Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou im Dezember 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de