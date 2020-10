Krawatten statt Rosen – in der ersten schwulen Datingshow Deutschlands, Prince Charming, werden bald wieder Herzen höherschlagen. Ab dem 12. Oktober lernt Alexander Schäfer 20 liebeshungrige Single-Männer kennen. Wer ihm gefällt, bekommt eine Krawatte! Nicolas Puschmann (29) fand bereits letztes Jahr als Prinz seinen Traumpartner. Ein Augenschmaus sind Alexander Schäfer und Nicolas Puschmann beide allemal. Aber jetzt habt ihr entschieden. Wer ist wirklich der Prince Charming mit dem meisten Sex-Appeal?

Die Mehrheit der Promiflash-Leser findet den Düsseldorfer aus der ersten Staffel heißer als den diesjährigen Frankfurter Alexander Schäfer. Knapp 1.300 Stimmen von 1.700 gingen an den ersten Prinzen (Stand: 06. Oktober, 9 Uhr). Der Sportliebhaber zeigt auf Social Media gerne, was er hat, nämlich Muskeln. Auch private Einblicke mit seinem Partner Lars Tönsfeuerborn (30) gibt es immer wieder. Das Gesamtpaket scheint zu stimmen und kommt bei den Usern gut an.

Nicht mehr lange, dann bekommt auch Alexander Schäfer seine Chance! Nicolas Puschmann fiebert der zweiten Staffel auch schon entgegen. "Ich bin schon sehr gespannt und freue mich, die Staffel nun mal aus der Vogelperspektive erleben zu dürfen", schreibt er in einem seiner neuesten Instagram-Posts.

Instagram / nicolaspuschmann Nicolas Puschmann auf Kreta

Instagram / alexperiences Alexander Schäfer, Prince Charming 2020

Instagram / alexperiences Alexander Schäfer beim Picknick

