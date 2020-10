Bald werden wieder Krawatten verteilt! Ab dem 12. Oktober sucht der 29-jährige Frankfurter Alexander Schäfer in der ersten schwulen Datingshow im deutschen Fernsehen einen neuen Partner. In der vergangenen Staffel von Prince Charming hat Nicolas Puschmann (29) in Lars Tönsfeuerborn (30) bereits 2019 sein Glück gefunden. Welcher der beiden Krawattenverteiler sagt euch mehr zu? Am Ende des Artikels könnt ihr darüber abstimmen.

Auf Instagram zeigen die beiden Hotties gerne, was sie haben. Ob im Pool, im Fitnessstudio oder im eigenen Badezimmer - die Männer lassen vor allem ihre Muskeln spielen. Prince Charming Nummer eins, Nicolas Puschmann, zeigt auch gerne mal seine Kehrseite. Ob der Neue auch so mutig ist? Bisher zeigt Alexander auf seinem Social-Media-Account vor allem, wo er schon überall auf der Welt war. Das kann schick im Anzug sein oder sportlich am Strand.

In einer Woche ist es dann so weit! 20 Single-Männer wollen den Marketing-Manager aus Frankfurt kennenlernen und im besten Fall sein Herz erobern. "Ob ich diese Reizüberflutung handeln kann, kann ich nicht garantieren, aber dass ich die Herausforderungen annehme", sagt er im Promiflash-Interview.

Instagram / nicolaspuschmann Nicolas Puschmann, erster Prince Charming

Instagram / nicolaspuschmann Nicolas Puschmann und Lars Tönsfeuerborn im Österreich-Urlaub

Instagram / alexperiences Alexander Schäfer, Prince Charming 2020

