Jürgen Milski (56) sorgt mit einem Foto im Netz für Aufruhr: Die Big Brother-Legende hängt am Tropf! Eigentlich zeigt sich Jürgen seiner Web-Community stets topfit und supersportlich: Wandern, Fitness, Mountainbiking – der 56-Jährige gibt in Sachen Fitness für gewöhnlich Vollgas. In nächster Zeit scheint er sich jedoch schonen zu müssen: Jürgen hat sich verletzt – wann, ist selbst ihm ein Rätsel!

Auf einem aktuellen Instagram-Post ist Jürgens Arm zu sehen. Der Moderator bekommt zum Zeitpunkt des Fotos eine Infusion. "Die volle Dröhnung", kommentiert er den Beitrag – mehr verrät Jürgen nicht. Lediglich der Hashtag #Schmerzen deutet daraufhin, dass es ihm offenbar alles andere als gut geht. Sogar sein Kampf der Realitystars-Bro Sandy Fähse (35) scheint nicht zu wissen, was mit Jürgen los ist. "Bruder, was ist passiert? Hoffe, nichts Ernstes. Dir erst mal gute Besserung", schreibt der Ex-Berlin - Tag & Nacht-Darsteller unter den Beitrag.

Gegenüber der Nachrichtenagentur spot on news verrät Jürgen: Er habe aus unerklärlichen Gründen "unfassbare Schmerzen" und seinen Kopf "keinen Millimeter" mehr nach rechts oder links bewegen können. Welche Bewegung zu den Nackenproblemen geführt hat, könne er sich selbst nicht erklären. Beim Orthopäden bekomme er nun Spritzen und Infusionen, am Donnerstag gehe es für die TV-Ikone zum Spezialisten – er soll ihm dann den Atlaswirbel am Hals einrenken.

Instagram / juergen.milski Jürgen Milski, September 2020

Instagram / sandy.faehse Jürgen Milski und Sandy Fähse im Juli 2020

Instagram / juergen.milski Jürgen Milski im Oktober 2020

