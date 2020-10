Um diesen Juror reißen sich alle! Heute startet die zehnte Staffel von The Voice of Germany. Zur Feier der Jubiläumsstaffel gibt es zum ersten Mal sechs Jurymitglieder: Neben den alten "The Voice"-Hasen Yvonne Catterfeld (40), Stefanie Kloß (35), Samu Haber (44), Rea Garvey (47) und Mark Forster (36) gibt es einen Neuling unter den Juroren: Nico Santos (27). Dabei hätte der "Rooftop"-Sänger wohl auch in der Jury einer anderen Sendung sitzen können: Der 27-Jährige soll von DSDS für die 18. Staffel angefragt worden sein!

Das will Bild erfahren haben, doch Nico soll dem RTL-Castingformat abgesagt haben – aber warum? "Ich mag den Spirit von 'The Voice' einfach. Beide Shows sind sehr unterschiedlich. Bei 'The Voice' geht es mehr um Musik, bei DSDS um Show", erklärte er der Zeitung. Deshalb habe er sich bewusst für "The Voice" entschieden und sei auch sehr, sehr happy damit, führte er aus. Gleichzeitig betonte er: "Ich bin aber trotzdem Fan von allem, was im TV mit Musik zu tun hat, davon kann es gar nicht genug geben."

Nun sind neben Dieter Bohlen (66) noch Mike Singer (20), Maite Kelly (40) und Michael Wendler (48) in der Jury von DSDS. Aber wie lange bleiben sie zu viert? Beim Recall fehlte nämlich schon der Wendler. Denn: Der "Egal"-Interpret flog mit seiner Frau Laura (20) kurzzeitig in die USA und verpasste dadurch die Dreharbeiten. Deshalb mussten seine Co-Juroren ohne ihn auskommen.

Anzeige

ProSieben / Richard Hübner Die "The Voice of Germany"-Coaches 2020

Anzeige

Getty Images Nico Santos im November 2018 in Baden-Baden

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Michael Wendler, Mike Singer, Maite Kelly und Dieter Bohlen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de