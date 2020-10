Shoppen bei Anne Wünsche (29) – ja, das ist bald möglich! Dass die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin mittlerweile gut von ihrer Internetpräsenz leben kann, ist kein Geheimnis mehr. Immerhin folgen ihr über 860.000 Abonnenten und auch ihre Kooperationen scheinen ziemlich lukrativ zu sein. Doch auf ihrem Erfolg im Netz ruht sie sich nicht aus. Im Gegenteil: Anne eröffnet jetzt sogar ein eigenes Geschäft!

Die 29-Jährige betreibt bereits einen ziemlich erfolgreichen Onlineshop – doch damit gibt sie sich nicht zufrieden. Schon bald wird es die Sachen auch in einem Laden in Berlin zu kaufen geben. "Irgendwie noch total unrealistisch... ich kann dieses Gefühl gar nicht richtig mit Worten beschreiben", bringt Anne ihre Community bei Instagram auf den neuesten Stand. Sie sei total aus dem Häuschen, habe allerdings auch etwas Bammel vor der neuen Herausforderung.

"Im Ernst, das ist schon eine Riesennummer und ich freue mich mega darauf, aber habe auch gewissen Respekt davor", gibt die zweifache Mutter abschließend preis. Doch was können die shoppingwütigen Fans in Annes Geschäft eigentlich so ergattern? "Das wird ein Kinder-Accessoire-Laden. Ich werde keine Klamotten in dem Laden haben, vielleicht ausnahmsweise mal, aber eigentlich ist das nicht der Fokus. Sondern viel mehr so Sachen fürs Kinderzimmer, von Traumfänger, Nachtlichter, schöne Deko...", klärt sie außerdem auf ihrem YouTube-Channel auf.

