Filip Nikolic (34) ist offenbar hin und weg von seiner Liebsten! Erst vor wenigen Wochen präsentierte der Berlin - Tag & Nacht-Darsteller seinen zahlreichen Followern seine Freundin Malin Pettersson. Und die beiden teilen augenscheinlich eine Leidenschaft: Das Fitnessstudio. Die Blondine glänzt – so wie auch Filip – mit ihrem durchtrainierten Körper. Jetzt gibt es für die Community des Bobfahrers endlich visuellen Nachschub: Filip hat ein entzückendes Urlaubsbild mit seiner Liebsten gepostet.

Auf Instagram teilte der Laiendarsteller kürzlich das Selfie mit Malin. Darauf schwimmt das Paar im Meer, während sich die Beauty von hinten an ihren Partner schmiegt und ihm liebevoll einen Kuss auf die Wange drückt. "Was passiert, wenn du die richtige Person zur richtigen Zeit in deinem Leben triffst? Sieh selbst!", schrieb er zu der Aufnahme.

Auch die Physiotherapeutin veröffentlichte eine Aufnahme vor derselben traumhaften Kulisse auf ihrem Instagram-Account. Auf dem Foto strahlen die beiden Turteltauben um die Wette. Dass sich Malin auf die gemeinsame Zukunft mit Filip freut, machte sie in der Bildunterschrift deutlich: "Ich träume davon, mit dir Erinnerungen zu schaffen und wunderschöne Momente zu sammeln."

Anzeige

Instagram / filip.nf Filip Nikolic, "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller

Anzeige

Instagram / catalaya7 Malin Pettersson im September 2020

Anzeige

Instagram / catalaya7 Filip Nikolic und Malin Pettersson im September 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de