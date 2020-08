Von der Bobbahn zu Berlin - Tag & Nacht: Filip Nikolic (34) ist eigentlich ein Spitzensportler! Der Serienstar verkörpert in der Daily den Lebemann Mike, der mit seinem durchtrainierten Body den BTN-Ladys sowie den schmachtenden Fans gleichermaßen die Köpfe verdreht. Für seine stählernen Muckis hat er hart geschuftet – allerdings nicht nur im Fitnessstudio: Vor seiner TV-Karriere hat sich Filip einen Namen als professioneller Bobfahrer gemacht!

Bis es den 34-Jährigen für "Berlin - Tag & Nacht" in die Hauptstadt zog, lebte er überwiegend am Olympiastützpunkt im Oberhof, Thüringen. Dort trainierte Filip für die deutsche und später auch serbische Mannschaft. Sein Ziel: Im Viererbob zu den Olympischen Spielen 2018 in Korea. "Highlight und größter Tiefpunkt meiner bisherigen Karriere. Zwei Jahre intensivste Vorbereitung mit Hunderten Stunden im Kraftraum und auf der Laufstrecke", erinnert sich Filip im Gespräch mit Promiflash. Doch eine Verletzung ihres Piloten machte dem Athleten einen Strich durch die Rechnung – seine Mannschaftskollegen und er mussten zwei Wochen vor Antritt ihre Teilnahme canceln: "Man ist in der Form seines Lebens und ist dennoch zum Zusehen verdammt."

Ein herber Schicksalsschlag, von dem sich Filip jedoch nicht hat entmutigen lassen – im Gegenteil: "Auch wenn ich sehr darunter gelitten habe, speziell in den ersten Tagen, bin ich jedoch stärker nach diesem sehr bitteren Moment hervorgegangen." Zeitgleich zur Olympia-Absage versuchte der Würzburger sein Glück beim RTL-Format "Showdown", worüber er letztlich an die entscheidenden Kontakte für eine Rolle bei BTN gekommen sei. "Ja, zugegeben, der Weg ist außergewöhnlich und bis heute muss ich schmunzeln, wenn ich an die letzten Jahre denke, wie sich das Leben geändert hat", gibt Filip zu.

"Berlin - Tag & Nacht" montags bis freitags um 19:05 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos auf TVNow verfügbar.

Filip Nikolic, "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller

Filip Nikolic und ein Mannschaftskollege am Bob

Filip Nikolic, "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller

