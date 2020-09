Filip Nikolic (34) teilt eine große Leidenschaft mit seiner Freundin! Der Berlin - Tag & Nacht-Darsteller Filip Nikolic ist ein riesiger Fitness-Fan: Man sieht dem Bobfahrer nicht nur auf den ersten Blick an, dass er viel für seinen Körper tut, gegenüber Promiflash erklärte er auch kürzlich, dass er sich unbedingt für die Olympischen Spiele 2022 qualifizieren möchte. Ob seine Partnerin ihn bei dem harten Training ein wenig unterstützt? Die ist nämlich mindestens genauso fit wie er!

Auf einem neuen Instagram-Schnappschuss strahlen der Laiendarsteller und seine Malin Pettersson, gemeinsam auf einem Jetski sitzend, bis über beide Ohren. Und beim Posen zeigt nicht nur Filip seinen stählernen Bizeps – auch seine Freundin hat extrem trainierte Oberarme! Die kommen nicht von ungefähr, denn die Blondine achtet von Berufs wegen sehr auf ihren Körper: Wie sie auf ihrem eigenen Account angegeben hat, ist sie sowohl als Physiotherapeutin tätig als auch Besitzerin eines Fitnessstudios!

In dem Gym geben nicht nur ihre Kunden Vollgas – auch Malin selbst powert sich dort offenbar ordentlich aus und kann mit Topresultaten glänzen: Wie sie mit zahlreichen Bauchfrei-Fotos unter Beweis stellt, hat sie nämlich auch einen Sixpack! Ob Malin und Filips wohl deshalb so gut zusammenpassen, weil sie ihre Sportleidenschaft miteinander teilen? Stimmt unten in der Umfrage ab!

Instagram / catalaya7 Malin Pettersson im August 2020

Instagram / filip.nf Filip Nikolic, Schauspieler

Instagram / catalaya7 Malin Pettersson, Physiotherapeutin

