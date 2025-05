So begann Filip Nikolic' Karriere bei "Berlin - Tag & Nacht"

Seit sechs Jahren ist Filip Nikolic (38) nun schon Teil des berühmten Berlin - Tag & Nacht-Casts. Dass er einmal in der Reality-TV-Serie die Rolle des Mike übernehmen wird, hätte er vor Beginn seiner Karriere bestimmt nicht gedacht, immerhin war er damals noch bei der Bundeswehr unter Vertrag. Wie er gegenüber Promiflash verrät, fing alles mit seiner Teilnahme am TV-Format "Showdown – Die Wüsten-Challenge" im Jahr 2018 an. Im darauffolgenden Jahr sei er kontaktiert und gefragt worden, ob er "Interesse hätte, die Rolle Mike bei BTN zu spielen. Obwohl ich derzeit noch unter Vertrag in der Bundeswehr war, habe ich mich nach einem Besuch und Verhandlungen mit der Produktion dazu entschieden, das Angebot anzunehmen", erklärt er und ergänzt: "Anfangs noch skeptisch, wohin die Reise geht und wie lange diese Reise dauert, sind inzwischen tatsächlich schon 6 Jahre vergangen."

Im Laufe der Jahre hat sich einiges verändert. Unter anderem musste sich Mike von diversen Kolleginnen und Kollegen verabschieden. So beispielsweise von Nathalie Bleicher-Woth (28), Jakob Grün oder auch Laura Maack (38), die seit 2014 die Rolle der Paula verkörperte. "Tatsächlich sind die meisten der Darsteller, mit denen ich in etwa zur gleichen Zeit begonnen hatte, nicht mehr in der Serie", weiß Filip. Zwar sei es auch "erfrischend", wenn neue Gesichter bei "Berlin - Tag & Nacht" zu sehen sind, "aber umso glücklicher bin ich, dass viele der langjährigen Gesichter bis heute ein fester Teil der BTN-Familie sind", freut er sich im Promiflash-Interview.

Ob alte oder neue Gesichter: Für seine Kollegen scheint der Sportler äußerst dankbar. "Das Schönste an dem Beruf ist wahrscheinlich, dass ich mit Menschen zusammenarbeiten

kann, die ich mittlerweile zu meinem Freundeskreis zählen darf", schwärmt Mike. Im Laufe der Jahre haben sich unter den Co-Stars und auch mit den Team-Kollegen von Regie, Kamera und Ton Freundschaften gebildet. So verbringen sie auch viel Freizeit miteinander und gehen am Wochenende mal ins Kino oder treiben gemeinsam Sport, verschafft der TV-Darsteller den BTN-Fans einen Einblick.

RTLZWEI Der Cast von "Berlin - Tag & Nacht"

RTLZWEI Filip Nikolic, Schauspieler

