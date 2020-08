Filip Nikolic (34) will es noch mal wissen! Aktuell steht er hauptberuflich für Berlin - Tag & Nacht vor der Kamera. Als Frauenschwarm Mike verdreht er den BTN-Ladys reihenweise den Kopf – auch bei den Fans der Daily kommt der Würzburger sehr gut an. Allerdings ist er nicht nur Seriendarsteller, seine eigentliche Leidenschaft gilt dem Leistungssport: Filip ist professioneller Bobfahrer und wollte bereits 2018 zu den Olympischen Spielen nach Korea. Weil sein Mannschaftskollege sich jedoch verletzte, wurde seine Teilnahme gecancelt – 2022 will Filip sein Glück in Peking erneut versuchen!

Verlässt der 34-Jährige zugunsten seiner sportlichen Ambitionen die Serie? Nein, Filip will sich zeitgleich mit BTN auf das Turnier vorbereiten. "Das wird natürlich kein einfaches Vorhaben, aber wie heißt es so schön: Wer nicht wagt, der nicht gewinnt", zeigt er sich gegenüber Promiflash optimistisch und erklärt anschließend: "Bereits jetzt fange ich wieder mit dem Grundlagentraining für die Olympia-Qualifikation an und werde das Training sukzessiv von Monat zu Monat verschärfen." Da er jedoch zu unterschiedlichen Drehzeiten am Set sei, müsse er bei der Gestaltung seines Trainingsplans äußerst kreativ werden.

Ob es wohl Parallelen zwischen seinem Job als TV-Star und Spitzensportler gibt? Nicht wirklich, verrät Filip: "Im Bobsport sind die Aufgaben immer klar verteilt: Wer gibt wann das Kommando und in welcher Reihenfolge wird in den Schlitten gestiegen." Bei "Berlin - Tag & Nacht" sei "Freistil angesagt" und alles etwas spontaner: "Das Spiel lebt von der Improvisation."

"Berlin - Tag & Nacht" montags bis freitags um 19:05 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos auf TVNow verfügbar.

RTL2 / Berlin - Tag & Nacht Filip Nikolic und Laura Maack für "Berlin - Tag & Nacht"

RTL2 Filip Nikolic und ein Mannschaftskollege am Bob

RTL2 Filip Nikolic, "Berlin - Tag & Nacht"-Star und professioneller Bobfahrer

