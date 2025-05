Filip Nikolic will Halbmarathon in unter 90 Minuten schaffen

Filip Pavlovic (30) stellt sich einer kräftezehrenden sportlichen Herausforderung: Am Sonntag will der Berlin - Tag & Nacht-Star am Berliner Halbmarathon teilnehmen – und das mit einem ambitionierten Ziel. Im Interview mit Promiflash verriet Filip: "Am 11. Mai steht meine Teilnahme beim Berliner Halbmarathon des S25 Berlin an, mit dem Ziel, unter 90 Minuten ins Ziel zu kommen." Zuletzt ging der Schauspieler schon beim Berliner Marathon im April an den Start – nun hat er Lust auf mehr.

Gegenüber Promiflash blickte Filip auf seine spontane Teilnahme am Berlin-Marathon zurück. Ohne große Vorbereitung habe er sich lediglich sieben Tage vorher für den Start entschieden. Trotz fehlenden Trainings schaffte er es, mit einer Zeit von 3:49 Stunden das Ziel zu erreichen. "Die letzten 10 km waren die reinste Qual, aber Aufgeben war keine Alternative für mich. Vier Fußnägel habe ich bei dem Rennen verloren und meine Knie haben noch am Wochenende danach geschmerzt", erinnerte sich Filip.

Auch abseits von Wettkämpfen ist Filip nach wie vor ein absoluter Fitnessfanatiker. "Ich trainiere jeden Tag. Zur aktiven Zeit am Olympiastützpunkt zweimal täglich, mittlerweile nur noch einmal am Tag. Es hilft mir einfach, körperlich und mental fit zu bleiben", berichtet er Promiflash weiter. Heute arbeite er zwar nicht mehr auf die Olympischen Spiele hin, aber er nehme immer noch an nationalen und internationalen Wettbewerben teil.

RTLZWEI Filip Nikolic, Schauspieler

Instagram / filip.nf Filip Nikolic im Februar 2024

