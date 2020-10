Authentizität wird bei ihr großgeschrieben! Nina Bott (42) ist nicht nur Schauspielerin und Moderatorin, in den vergangenen Jahren hat sie sich außerdem eine enorme Reichweite bei Instagram und Co. aufgebaut. Dabei ist es der Mama-Bloggerin wichtig, nicht nur den perfekten Familienalltag mit ihrer Community zu teilen, sondern auch ganz normale Einblicke zu liefern. Und das stellt Nina nun mit ehrlichen Babybauch-Schnappschüssen unter Beweis.

Während einige Influencerinnen ihre Babykugel mit aufwendigen Shootings perfekt in Szene setzen, geht die einstige GZSZ-Darstellerin das Thema gelassen an. Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlicht sie drei Aufnahmen, auf denen sie einen hautengen, knappen Body trägt, der den Blick auf ihre wachsende Kugel lenkt. Eine Kleinigkeit scheint sie dabei besonders zu amüsieren: "Wie ich mich auch drehe und wende... diese komische Falte zwischen Brust und Arm bleibt, so etwas sagt einem ja auch keiner. Im Spiegel sehe ich so was zum Glück auch nicht... Und wisst ihr was!? Selbst wenn, ich liebe dieses kleine, dicke Bäuchlein und diese lustige Quetschfalte auch", hält sie zu den Bildern fest.

Mit den abschließenden Hashtags beweist Nina dann auch noch eine weitere satte Portion Humor. "#ssw24 oder #ssw25? Weiß ich gerade nicht", rundet sie ihren Post ab. In welcher Schwangerschaftswoche sie auch sein mag, die Fans hinterlassen trotzdem nur positive Kommentare und liken den Beitrag begeistert.

Instagram / ninabott Nina Bott, Moderatorin

Instagram / ninabott Nina Bott, Moderatorin

Instagram / ninabott Nina Bott, August 2020

