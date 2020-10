Und schon wieder brach Travis Scott (29) einen Rekord! Im April gab der amerikanische Rapper ein virtuelles Konzert im Rahmen des beliebten Videospiels "Fortnite". Dort performte er unter anderem seine bekanntesten Hits "Goosebumps" und "Butterfly Effect". Das Event wurde innerhalb von nur zehn Minuten von über zwölf Millionen Menschen weltweit gestreamt. Damit brach der 29-Jährige den bisherigen Rekord an Einschaltquoten im Spiel. Jetzt schaffte er es erneut, eine musikalische Bestleistung aufzustellen.

Wie Billboard veröffentlichte, stieg Travis' neue Single "Franchise" direkt auf Platz eins der Charts ein. Damit ist es sein dritter Song in nicht einmal einem Jahr, der direkt an die Spitze klettert. Solch eine hohe Platzierung schaffte er davor ebenso mit mit seinen Songs "Highest in the room" und "Sicko Mode". Weil die Singles in einer so kurzen Zeitspanne hintereinander zur Nummer eins wurden, bricht der Rapper den Rekord von Pop-Sternchen Ariana Grande (27) – die brauchte dafür nämlich über 16 Monate.

Auch Travis' On-Off-Freundin Kylie Jenner (23) scheint seinen neuen Song zu lieben. In ihrer Instagram-Story postete die Influencerin ein Video beim Autofahren. Im Hintergrund deutlich zu hören: Travis' neuer Track. Anschließend teilte sie sogar das dazugehörige Albumcover. Die beiden Superstars haben seit 2018 eine gemeinsame Tochter namens Stormi, die sie zusammen aufziehen.

Anzeige

Getty Images Travis Scott im August 2019 in Santa Monica

Anzeige

Image Press Agency / MEGA Travis Scott und Kylie Jenner

Anzeige

Instagram / kyliejenner Rapper Travis Scott mit seiner Tochter Stormi Webster

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de