Tory Lanez meldet sich sich zu Wort! Megan Thee Stallion wirft dem Rapper vor, ihr in die Füße geschossen zu haben, und bezeichnete den Vorfall als die schlimmste Erfahrung ihres Lebens. Tory bestreitet die Tat in seinen zuletzt erschienenen Songs zwar – trotzdem wurde er angeklagt und muss sich schon bald vor Gericht verantworten. Jetzt richtete sich der "Who Needs Love"-Interpret an seine Fans und beteuerte weiterhin seine Unschuld.

"Die Wahrheit wird ans Licht kommen. Ich habe den Glauben an Gott, um zu zeigen, dass eine Anklage keine Verurteilung ist", schrieb der 28-Jährige auf Twitter und schickte in dem Post seinen Fans und allen Menschen, die ihm "treu sind und [sein] Herz kennen", seine Liebe. "Wenn ihr mich unterstützt, weiß ich das wirklich zu schätzen", sprach Tory seine Follower direkt an.

In dem bevorstehenden Gerichtsverfahren muss sich Daystar Peterson – wie der Musiker mit bürgerlichem Namen heißt – wegen Körperverletzung mit einer unregistrierten Schusswaffe verantworten. Sollte er verurteilt werden, drohen ihm mehr als 22 Jahre Haft.

Anzeige

Getty Images Tory Lanez, September 2019

Anzeige

Erik Voake/Getty Images for Roc Nation Megan Thee Stallion, Rapperin

Anzeige

Getty Images Rapper Tory Lanez

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de