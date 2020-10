Wer hätte das gedacht! Moritz Bleibtreu (49) gehört mittlerweile zu den Legenden der deutschen Filmindustrie. Aus dieser ist er nicht mehr wegzudenken, seit ihm 1997 mit "Knockin' on Heaven's Door" der Durchbruch gelang. Der Schauspieler wirkte in etlichen Filmen mit, für die er schon die unterschiedlichsten Rollen und Charaktere verkörperte. Doch eins würde den 49-Jährigen noch ganz besonders interessieren: Moritz würde gerne mal in den Körper einer Frau schlüpfen!

Im Playboy-Interview spricht er über sein Debüt als Regisseur. In seinem Film "Cortex" geht es um luzides Träumen und Körpertausch. "Ich glaube, dass es eine der größten Fantasien vieler Menschen ist, sich in die Haut von jemand anderem zu flüchten", erklärt der Wahlhamburger. Ihn selbst würde die Vorstellung reizen, mit einer Frau den Körper zu tauschen. "Wenn ich könnte, würde ich auch sofort schwanger werden. Das ist eine der wenigen Sachen, um die ich Frauen beneide. Ich würde wissen wollen, wie sich das anfühlt", verrät Moritz.

Ab dem 22. Oktober wird das erste Regie-Projekt von Moritz Bleibtreu auf den deutschen Leinwänden zu sehen sein. Neben Jannis Niewöhner (28) und Nadja Uhl (48) wird der 49-Jährige ebenfalls in seinem Thriller mitwirken und höchstpersönlich die Hauptfigur Hagen verkörpern.

Anzeige

Getty Images Moritz Bleibtreu im Januar 2019 in Genf

Anzeige

Christopher Tamcke / Future Imag Jannis Niewöhner und Moritz Bleibtreu, 2020 in Hamburg

Anzeige

Getty Images Moritz Bleibtreu im Januar 2018 in Frankfurt am Main

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de