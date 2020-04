Sarina Nowak (26) setzt auf viel Haut! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin hat es nach ihrer Zeit in der Castingshow weit gebracht. Als erfolgreiches Curvy-Model ergattert sie zahlreiche Jobs und begeistert ihre vielen Fans auch auf Social Media: Gekonnt setzt sie ihre schönen Rundungen immer perfekt in Szene – ob im Abendkleid oder knappen Bikini. Auf ihrem neuesten Post wagt die Blondine nun sogar eine heiße Underboob-Pose!

Das Throwback-Bild auf Instagram strotzt nur so vor Sex-Appeal. Sarina trägt zu ihren knappen Shorts ein ultrakurzes Shirt, das nicht einmal ihre Brüste komplett bedeckt. Der untere Teil ihrer Oberweite lugt vorwitzig unter dem Stoff hervor. Ein User kann sich da einen kleinen Gag nicht verkneifen: "Auf 60 Grad waschen ist immer so ein bisschen tricky. Ist mir aber auch schon mal passiert." Der Rest der Kommentarspalte schmücken begeisterte Komplimente.

Auch Anfang des Jahres hatte die 26-Jährige mit einem sexy Schnappschuss ihrer Kehrseite im Netz für Aufsehen gesorgt. Ihre blanken Pobacken präsentierte die Laufstegschönheit in einem knappen Bikinihöschen, während sie sich im Strand räkelte.

