Jenna Dewan (39) gibt ein ziemlich heißes Body-Update! Die Schauspielerin und ihr Verlobter Steve Kazee (44) sind im vergangenen März Eltern eines kleinen Sohnes geworden. Schon während der Schwangerschaft trieb die Tänzerin noch regelmäßig Sport und trainierte auch nach der Entbindung recht schnell wieder – und ihr Einsatz hat sich gelohnt. Wo noch vor wenigen Monaten ein Babybauch war, sieht man jetzt ein stahlhartes Sixpack.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die Ex-Frau von Channing Tatum (40) jetzt ein Foto, auf dem sie nur in Unterwäsche posiert und gewährt ihren 6,2 Millionen Abonnenten damit freien Blick auf ihre Körpermitte. Von überschüssigen Schwangerschaftspfunden fehlt dort jede Spur. Stattdessen zeichnen sich ganz klare Muskeln ab. Jennas Follower geraten bei dem Anblick ins Schwärmen. "Dein Körper ist unglaublich", kommentiert eine Userin. Und auch Promi-Kolleginnen wie Nikki Reed (32) hinterlassen Flammen-Emojis, um der Zweifach-Mama zu zeigen, wie heiß sie sie finden.

Aber diese Mega-Figur hat Jenna nicht nur schweißtreibenden Work-outs zu verdanken, sondern auch einer Diät. "Ich glaube an die 80/20-Regel. Ich esse zu 80 Prozent so gesund wie möglich – vegetarisch und vegan", erklärte die 39-Jährige im Interview mit US Weekly. Aber dafür gönnt sie sich zwischenzeitlich eben auch mal etwas sündigere Mahlzeiten.

ActionPress Steve Kazee und Jenna Dewan

Instagram / jennadewan Jenna Dewan und Sohn Callum Michael Rebel im September 2020

Getty Images Jenna Dewan im September 2019

