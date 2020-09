Jenna Dewan (39) verrät das Geheimnis ihrer Traumfigur! Erst im März wurde die Schauspielerin zum zweiten Mal Mutter. Von den Babypfunden ist aber längst keine Spur mehr. Auf Social Media präsentierte Jenna sich zuletzt nicht nur schlank, sondern auch mega-durchtrainiert. Ihren straffen Körper hat sie neben zahlreichen Pilates-Stunden auch einer besonderen Ernährungsform zu verdanken, beteuert sie – der 80/20-Diät. Doch was bedeutet das für den Essensplan der Hollywood-Schönheit?

"Ich glaube an die 80/20-Regel", verriet Jenna gegenüber US Weekly und erklärte: "Ich esse zu 80 Prozent so gesund wie möglich – vegetarisch und vegan." Demnach stünden bei ihr viel Gemüse und viele Smoothies auf dem Speiseplan. Ihre restlichen Mahlzeiten sind hingegen nicht ganz so gesund – streng genommen. Aber sie sind gut für Jennas Seele: "Ich esse mexikanisches Essen, wann immer ich es will", plauderte sie aus.

Auch auf ihr Lieblingsgetränk möchte die 39-Jährige nicht verzichten. "Ich muss in der Lage sein, zu sündigen und ein Glas Wein zu trinken", erklärte die Ex-Frau von Channing Tatum (40). Der nicht ganz so strikte Ernährungsplan helfe ihr dabei, nicht zu gestresst und zu fixiert zu werden.

Instagram / jennadewan Jenna Dewan im Juli 2020

MEGA / MEGA Jenna Dewan im Februar 2020 in Los Angeles

Getty Images Jenna Dewan im November 2019 in Glendale

