War Michael Wendler (48) von Anfang an ein Pandemie-Leugner? Sein Name ist aktuell aus den Schlagzeilen nicht mehr wegzudenken. Der Popschlager-Star trat nicht nur als DSDS-Juror zurück, er outete sich auch mehr oder minder als Anhänger von Verschwörungstheorien rund um die Gesundheitskrise. Sein Manager, Freunde und Fans sind geschockt. Doch wann kam es zum gefährlichen Sinneswandel? Vor wenigen Wochen redete Michael zumindest noch recht vernünftig über Schutzmaßnahmen in Form von Masken und Co.!

RTL veröffentlichte nun ein Interview zur Thematik, das der "Egal"-Interpret im September bei den Dreharbeiten zur "Deutschland sucht den Superstar"-Staffel führte. Dort klärte er auf, dass die Produktionsbedingungen hinsichtlich der momentanen Lage "strenger als sonst irgendwo seien", dass er und sein Jury-Team jeden Tag auf den Virus getestet würden – und daher bei der Arbeit keine Maske tragen müssten. "Wäre auch, glaube ich, nicht so aufregend, wenn wir jetzt auch noch bei der Moderation oder bei unserer Beurteilung noch eine Maske tragen. Von daher ist das natürlich schon alles sinnvoll und richtig", gab er sich da noch einsichtig hinsichtlich der aktuellen Situation – und lobte weiter: "Das ganze Team trägt Maske, alle sind hier perfekt vorbereitet. Also, ist schon alles sehr professionell!"

Am Set eines RTL-Drehs wird man den Wendler nun wohl allgemein nicht mehr sehen. Der Sender bläst auch die Übertragung der geplanten Hochzeit mit Laura (20) ab. "Die Live-Hochzeit findet definitiv nicht statt bei RTL. Michael Wendler hat eigenständig und ohne Rücksprache unseren Vertrag gekündigt und verunglimpft RTL", lautete ein offizielles Statement.

Anzeige

Instagram / wendler.michael Michael Wendler, Ex-DSDS-Juror

Anzeige

ActionPress Laura und Michael Wendler im Mai 2020 in Köln

Anzeige

Instagram / wendler.michael Michael Wendler in Palma im September 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de