Brooklyn Beckham (21) und Nicola Peltz (25) legen in Sachen Kuss-Motive fleißig nach! Der älteste Sohn von Victoria (46) und David Beckham (45) und das Model scheinen es zu genießen, ihre Liebe mit der Netz-Welt zu teilen. Immer wieder fotografieren sie sich beim Austausch von Zärtlichkeiten und beweisen damit, dass sie sich scheinbar gesucht und gefunden haben. Kaum verwunderlich, dass Brooklyn im Juli um Nicolas Hand anhielt. Klar, dass die beiden auch nicht vor den magischen drei Worten zurückschrecken: Dass der 21-Jährige die Blondine liebt, teilte er ihr nun unter einem neuen gemeinsamen Knutsch-Schnappschuss mit!

In den Kommentaren zu dem Kuss-Schnappschuss auf Instagram hinterließ Brooklyn seiner Nicola neben dem "Ich liebe dich" zudem ein Herz-Emoji. Das Schwarz-Weiß-Bild zeigt das Paar bei einem leidenschaftlichen Lippenbekenntnis. Auch auf dem Insta-Profil der 25-Jährigen ist das Pic mit derselben Bildunterschrift zu finden. Die Follower der zwei scheinen von derartigen Schnappschüssen nicht genug zu bekommen: "Es gibt nichts Schöneres, als die wahre Liebe zu finden", schrieb ein User nachdenklich.

Doch Paar-Fotos von den beiden ernteten in der Vergangenheit nicht nur Lob. So hatte die US-Amerikanerin Anfang September ein Bild veröffentlicht, auf dem sie und ihr Verlobter um die Wette grinsen. Dabei fasst er ihr spielerisch an den Hals – eine Geste, die vor allem der Vorsitzenden einer Frauenrechts-Organisation, Diana Nammi, zu weit ging: "Ich denke, bei ernsten Angelegenheiten wie häuslicher Gewalt sollte sich niemand erlauben, einen Witz zu machen", hieß es in einem Kommentar von ihr dazu.

Instagram / brooklynbeckham Brooklyn Beckham und Nicola Peltz

Instagram / nicolaannepeltz Nicola Peltz und Brooklyn Beckham

Instagram / nicolaannepeltz Brooklyn Beckham und Nicola Peltz im September 2020

