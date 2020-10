Krystal Nielson hat wieder Glück in der Liebe! Die US-Amerikanerin dachte, sie hätte in ihrem Bachelor in Paradise-Kollegen Chris Randone den Mann fürs Leben gefunden. Nach einem Jahr Beziehung gaben sie sich 2019 das Jawort – doch nach acht Monaten Ehe war es zwischen ihnen plötzlich aus. Das einstige Paar reichte im Sommer die Scheidung ein. Nach ihrer gescheiterten Ehe stürzte sich Krystal wieder in die Dating-Welt – und hat jetzt einen neuen Freund!

Ihre neue Liebe verkündet die Blondine vor wenigen Tagen auf ihrem Instagram-Account. "Ich freue mich auf dieses Kapitel", schreibt sie zu einem ersten Pärchenfoto, auf dem sich die Turteltauben einen innigen Kuss geben. Wer der neue Mann an ihrer Seite ist, verrät sie nicht. Allerdings soll sich das schon bald ändern: "Ich kann es kaum erwarten, mehr über meine Beziehung zu teilen", erklärt sie auf ihrem Kanal. Sie plane, mit ihrem Partner einen Livestream zu machen, damit ihre Community ihn kennenlernen könne.

Krystal gibt nicht nur dieses erfreuliche Update, sondern lässt auch die vergangenen Monate nach der Trennung von Chris Revue passieren: "Das Jahr war voller Höhen und Tiefen. Verlust, Unsicherheit und ständige Sorge darüber, wann alles wieder 'normal' sein wird." Sie habe in dieser Zeit gelernt, ihre Sorgen loszulassen und sich stattdessen auf die Dinge zu konzentrieren, die sie glücklich machen würden. "Ich habe dieses Jahr gelernt, mich der Liebe hinzugeben", erklärt sie.

Instagram / chrisrandone Krystal Nielson und Chris Randone

Instagram / coachkrystal_ Krystal Nielson, Reality-TV-Star

Instagram / coachkrystal_ Krystal Nielson, Fitnesstrainerin

