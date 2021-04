Krystal Nielson meldete sich vor einigen Stunden mit aufregenden Nachrichten! Der amerikanische Bachelor in Paradise-Star erwartete gemeinsam mit Freund Miles Bowles sein erstes Kind. Sie meldete sich bereits am vergangenen Mittwoch mit einem Update via Social Media aus dem Krankenhaus: Die Fruchtblase der werdenden Mutter war da schon geplatzt und der Nachwuchs folglich auf dem Weg. Mittlerweile durften Miles und Krystal ihren Nachwuchs voller Freude begrüßen!

Die frischgebackenen Eltern einer Tochter gaben jetzt gegenüber People ein erstes Statement ab. "Sie ist ein fröhliches und ruhiges Baby und all das, was wir uns je von ihr erträumt haben", schwärmen die beiden und geben zu: "Wir sind immer noch total beeindruckt von unserem kleinen Engel." Die Kleine kam am 31. März in der kalifornischen Stadt La Jolla um 22:17 Uhr zur Welt, wiegt 3710 Gramm und ist 46 Zentimeter groß. Der Name ihrer kleinen Maus bleibt vorerst ihr streng gehütetes Geheimnis.

Im November hatte die Blondine mit einem Schwangerschaftstest vor laufender Kamera öffentlich gemacht, dass sie in anderen Umständen ist. Sie ließ daraufhin ihre Fans an den verschiedenen Etappen ihrer unerwarteten Schwangerschaft teilhaben. Auf das Baby freute sich die US-Amerikanerin sehr – das zeigte sie in einem YouTube-Video auch! "Die besten Dinge im Leben passieren unerwartet", betitelte die werdende Mama den Clip damals.

Miles Bowles und Krystal Nielson im Oktober 2020 in Kalifornien

Krystal Nielson und ihr Freund Miles Bowles im November 2020 in Texas

Krystal Nielson im Juli 2020

