Auf diese Verkündung haben Krystal Nielsons Fans hingefiebert! Im November gab die US-Bachelor in Paradise-Bekanntheit bekannt, dass sie und ihr Freund Miles Bowles zum ersten Mal Eltern werden. Vergangenen Mittwoch war es dann endlich so weit und ihre Tochter erblickte mit 3710 Gramm und 46 Zentimetern gesund und munter das Licht der Welt. Bisher war die Kleine namenlos. Doch jetzt konnten ihre stolzen Eltern sich endlich auf einen Namen einigen!

Auf Instagram teilte Krystal ein neues Foto ihrer Tochter. Total friedlich schlummert der Säugling an der Brust seiner Mama. "Es ist offiziell, 'Glitter Baby' hat einen Namen", teilte die 33-Jährige in dem Post mit und enthielt ihren Fans den Namen nicht länger vor. "Darf ich vorstellen: unser wunderschöner Engel, Andara Rose Bowles", schrieb die Beauty weiter zu dem Pic.

Krystals Follower lieben den Namen! In der Kommentarspalte teilten sie ihre Freude über die Namenswahl mit. "Ich liebe ihren Namen und sie ist perfekt" oder "So ein wunderschöner Name für so eine wunderschöne Seele", lauteten nur zwei der zahlreichen Reaktionen auf die Verkündung.

Instagram / coachkrystal_ Krystal Nielsons Tochter Andara Rose

Instagram / coachkrystal_ Krystal Nielson, Reality-Star

Instagram / coachkrystal_ Miles Bowles und Krystal Nielson mit ihrer Tochter

