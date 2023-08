US-Bachelor-Star Krystal Nielson und Miles haben geheiratet!

Sie ist unter der Haube! Krystal Nielson geht schon seit knapp drei Jahren mit ihrem Partner Miles Bowles durchs Leben. Im März 2021 waren die The Bachelor-Kandidatin und ihr Liebster sogar zum ersten Mal Eltern geworden – und versorgen ihre Fans im Netz seitdem mit niedlichen Einblicken in das Leben mit ihrer Tochter Rose. Im Oktober verkündeten die beiden weitere erfreuliche Nachrichten: Sie haben sich verlobt. Und nun ist es endlich so weit: Krystal und Miles sind verheiratet!

Fotos, die People vorliegen, zeigen das frisch verheiratete Paar bei ihrer Hochzeit am Samstag in Kalifornien. Die Blondine trägt ein edles weißes Spitzenkleid mit einem hohen Beinschlitz. Ihr Miles posiert in einem schicken schwarzen Anzug mit Fliege. "Es ist eine Feier mit unserer engsten Familie und unseren Freunden. Wir freuen uns, dass sie hier sind, um unsere Ehe zu unterstützen", freut sich Krystal. In dem Hinterhof, in dem die Feier stattfand, hatten sich die beiden auch zum ersten Mal getroffen.

Ihre Verlobung gaben Krystal und Miles im vergangenen Jahr bei Instagram bekannt. Damals teilte die Reality-TV-Bekanntheit ein Video, das Miles bei den Vorbereitungen zu seinem Antrag zeigte. Auch sein Kniefall und der Verlobungsring blieben ihren Fans nicht vorenthalten. "Aus all den richtigen Gründen", schrieben die beiden damals zu dem Clip.

Instagram / milesbowles Krystal Nielson und Miles Bowles im Februar 2022

Instagram / coachkrystal_ Krystal Nielson, Reality-Star

Instagram / coachkrystal_ Krystal Nielson und Miles Bowles mit ihrer Tochter im Oktober 2022

