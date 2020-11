Erfreuliche Nachrichten aus dem Hause Nielson-Bowles! Erst vor wenigen Wochen hatte Krystal Nielson bekannt gegeben, dass sie rund acht Monate nach der Trennung von ihrem Bachelor in Paradise-Kollegen Chris Randone wieder frisch verliebt ist: Die US-Amerikanerin stellte ihren neuen Partner Miles Bowles im Netz vor. Und jetzt wird ihre Liebe sogar schon gekrönt: Krystal und Miles erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs!

Das verkündete die hübsche Blondine jetzt in Form eines emotionalen YouTube-Videos: Sichtlich nervös macht die 33-Jährige einen Schwangerschaftstest – und das vor laufender Kamera. Denn immerhin würde es sich dabei um ihre erste Schwangerschaft handeln. Als sie das Ergebnis mit den Zuschauern teilt, kann sie ihre Emotionen nicht mehr unter Kontrolle halten: Während sie das positive Testergebnis präsentiert, weint sie Freudentränen. "Oh, mein Gott", stammelt sie und freut sich: "Da wächst ein Baby in mir."

Dabei dürfte die Schwangerschaft wohl kaum geplant gewesen sein: "Die besten Dinge im Leben passieren unerwartet", betitelte Krystal den Netz-Clip und schrieb zudem: "Die besten Geschichten beginnen mit 'Und ganz plötzlich...'. Die besten Abenteuer sind niemals geplant."

Instagram / coachkrystal_ Miles Bowles und Krystal Nielson im Oktober 2020

YouTube / Krystal Nielson Krystal Nielson, US-amerikanische Reality-TV-Persönlichkeit

Instagram / coachkrystal_ Krystal Nielson im Juli 2020

