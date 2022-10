US-"Bachelor in Paradise"-Star Krystal Nielson ist verlobt!

Krystal Nielson wird schon bald heiraten! Im Privatleben der US-amerikanischen Bachelor in Paradise-Bekanntheit läuft es bestes. Seit zwei Jahren ist sie jetzt schon mit ihrem Partner Miles Bowles zusammen. Am 31. März 2021 wurden die beiden sogar zum ersten Mal Eltern und hießen ihre gemeinsame Tochter Rose auf der Welt willkommen. Jetzt will das Paar seine Liebe auch offiziell besiegeln: Krystal und Miles haben sich verlobt!

Via Instagram gaben die Reality-TV-Bekanntheit und der Surfer diese freudige Nachricht bekannt. In einem gemeinsamen Post teilten sie ein Video, das im Schnelldurchlauf Miles' Vorbereitungen für den Antrag, den Ring und auch seinen Kniefall mit einer strahlenden Krystal zeigt. In der Natur bei Sonnenuntergang hatte er um ihre Hand angehalten. "Aus all den richtigen Gründen", notierten die frisch Verlobten zu dem Beitrag.

Über so viel Liebesglück freuen sich nicht nur Miles und Krystals Fans. Auch die TV-Kollegen der Influencerin gratulieren in der Kommentarspalte. "Yay! Herzlichen Glückwunsch!", schrieb beispielsweise Ashley Iaconetti. Die Fitnesstrainerin Anna Victoria kommentierte außerdem: "Ich freue mich so für euch!"

Anzeige

Instagram / coachkrystal_ Krystal Nielson und Miles Bowles mit ihrer Tochter im Oktober 2022

Anzeige

Instagram / milesbowles Krystal Nielson und Miles Bowles im Februar 2022

Anzeige

Getty Images Ashley Iaconetti, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de