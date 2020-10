Shawn Mendes (22) weiß einfach, wie er die Aufmerksamkeit seiner Fans erregt! Musikalisch war es zuletzt ruhig um das Ausnahmetalent. Doch jetzt können seine Supporter sich freuen: Shawn hat in den vergangenen Monaten fleißig an neuer Musik gearbeitet und bringt Ende des Jahres seine neue Platte raus. Jetzt wurde das Video zur ersten Singleauskopplung "Wonder" veröffentlicht – und Shawns Follower können sich gar nicht entscheiden, was sie mehr lieben – seine Zottelhaare oder seinen Body!

Shawn im Zug, im Wald und an einer gefährlichen Meeresklippe – diese Szenen gibt es in seinem neuen Musikvideo zu sehen. Während er Zeilen singt wie "Habe geträumt, dass du es auch fühlst. Ich frage mich, wie es ist, von dir geliebt zu werden", trägt der 22-Jährige lediglich ein enges Tanktop und verzaubert damit seine Fans. Vor allem für seine durchtrainierte Form und seine wuscheligen Haare wurde er unter dem Video auf YouTube mit Komplimenten überschüttet. "Diese Rückenmuskeln – Oh mein Gott" oder "Bin ich die Einzige, die die ganze Zeit nur auf seine Haare starrt?", sind da nur zwei Reaktionen.

Die Fans dürfen auch auf Shawns viertes Studioalbum gespannt sein, das ebenfalls den Titel "Wonder" trägt. Denn es wird persönlich! "Es fühlt sich an, als wäre ein Stück von mir auf Papier geschrieben und in Songs aufgenommen worden. [...] Es ist eine Welt, eine Reise, ein Traum und ein Album, wie ich es schon sehr lange machen wollte", verriet der "Señorita"-Interpret in einem handgeschriebenen Brief auf Twitter.

Anzeige

Instagram / https://www.instagram.com/ Shawn Mendes im Mai 2020

Anzeige

Getty Images Shawn Mendes, Januar 2020

Anzeige

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello im November 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de