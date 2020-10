Baby-News bei Karolin Kandler und ihrem Ehemann! Humorvoll und überglücklich verkündete die Tagesschau-Moderatorin jetzt ihre zweite Schwangerschaft im Netz. Sie teilte ein Foto von sich in einem Kinderzimmer sitzend. Lächelnd posiert die Journalistin darauf in einem gelben, eng anliegenden Kleid und hält sanft ihren kleinen Babybauch fest. Karolin scherzte im Text zum Foto ausgelassen über ihr Bäuchlein und verriet dann auch gleich, dass sie ein Mädchen erwartet.

"Das kommt davon, wenn man so oft Kuchen backt", kommentierte die Moderatorin keck die Ankündigung ihrer Schwangerschaft per Instagram. Mit den Hashtags zu dem geposteten Foto verriet Karolin außerdem, dass sie bereits im sechsten Monat schwanger ist. Im Interview mit Bild am Sonntag erzählte die Blondine glückselig von ihrer zweiten Schwangerschaft: "Es ist ein totales Wunschkind, wir freuen uns riesig." Söhnchen Ludwig sei auch total gespannt auf sein Schwesterchen und suche bereits schöne Kleider aus, teilte die Reporterin fröhlich mit.

Trotz kommendem Baby möchte Karolin die "Tagesschau" solange moderieren, wie es vor der Entbindung möglich ist: "Ich moderiere, bis ich nicht mehr ins Bild passe! Im Ernst: Solange es mir gut geht und ich den Weg von München nach Hamburg schaffe, werde ich weiterarbeiten", verkündete sie – den Job macht sie bereits seit 2018.

Instagram / karolin_kandler Karolin Kandler, 2020

Instagram / karolin_kandler Karolin Kandler mit selbstgemachtem Zwetschgenkuchen, 2020

Instagram / karolin_kandler "Tagesschau"-Sprecherin Karolin Kandler

