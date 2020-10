So ist das Verhältnis zwischen Emme Maribel Muñiz (12) und ihrem berühmten Vater Marc Anthony (52)! Sieben Jahre war Marc mit Jennifer Lopez (51) verheiratet, bis sie im Sommer 2011 ihre Trennung bekannt gaben. Wegen ihrer gemeinsamen Zwillinge Emme und Maximilian David (12) halten sie aber auch weiterhin zusammen. Mittlerweile sind die Twins zwölf Jahre alt und werden langsam erwachsen. Emme hat mit "Lord Help Me" jetzt sogar ihr erstes Buch veröffentlicht. Bei der Promotion dafür sprach sie nun ganz offen über ihre Beziehung zu ihrem Vater.

Seit der Scheidung leben Emme und ihr Bruder zwar hauptsächlich bei J.Lo – das tut der guten Beziehung zu ihrem Vater aber offenbar keinen Abbruch. Im Interview mit Entertainment Tonight schwärmte Emme von dem Sänger und bezeichnete ihn als "liebevollen Vater": "Er ist sehr lustig. Er sorgt sich sehr um uns alle, und er ist einfach ein guter Mensch", erklärte die junge Autorin.

Wie es sich für ein gut erzogenes Kind gehört, lobte Emme während des Gesprächs auch ihr zweites Elternteil: Megastar J.Lo. "Sie ist eine so kraftvolle Person. Es ist verrückt, ich weiß nicht einmal, wie ich es erklären soll. Es gibt so viele Adjektive, die sie auf so viele gute Arten beschreiben können", versuchte sie ihren Stolz auf die "I'm Real"-Interpretin zu erklären.

Instagram / jlo Emme Maribel Muñiz, Tochter von Jennifer Lopez

Getty Images Marc Anthony im April 2019

Getty Images Jennifer Lopez und ihre Tochter Emme Maribel beim Super Bowl

