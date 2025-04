Stalker will bei Broadway-Premiere auf Jennifer Lopez los

Ein Schreckmoment für Jennifer Lopez (55)! Die Sängerin und Schauspielerin besuchte am Donnerstagabend die Premiere des Broadway-Stücks "Good Night, and Good Luck" im Winter Garden Theatre in New York City, als es vor dem offiziellen Fototermin zu einem Zwischenfall kam. Ein Mann, der offenbar ihr Stalker ist, stürmte auf sie zu – wurde aber noch rechtzeitig von der Polizei festgenommen, wie RTL berichtet. Warum er sich auf die 55-Jährige zubewegte und was seine genauen Absichten waren, ist bisher nicht bekannt. J.Lo ließ sich den Vorfall jedoch nicht anmerken und posierte anschließend strahlend mit ihrer 17-jährigen Tochter Emme vor den Kameras.

Der eigentliche Anlass des Abends war das Broadway-Debüt von George Clooney (63). Zahlreiche Stars ließen es sich nicht nehmen, die Premiere der Theateradaption des Films von 2005 zu besuchen. Neben Jennifer und Emme waren unter anderem Georges frühere "ER"-Kollegin Julianna Margulies (58) und Supermodel Cindy Crawford (59) mit Familie vor Ort. Georges Ehefrau Amal Clooney (47) hingegen fehlte, wie der Schauspieler erklärte: "Sie ist bei den Kindern." Das Paar, das kürzlich nach New York gezogen ist, zieht die siebenjährigen Zwillinge Alexander (7) und Ella (7) groß, während George regelmäßig auf der Bühne steht.

Jennifer ist dafür bekannt, auch in turbulenten Momenten Haltung zu bewahren, und zeigte sich auf dem roten Teppich so glamourös wie eh und je. Privat genießt sie nach der Scheidung von Ben Affleck (52) ihr Familienleben – vor allem mit ihren Zwillingstöchtern Emme und Max. George hingegen hat sich mit seiner Rolle am Broadway einen lang gehegten Traum erfüllt: Für ihn ist es das erste Engagement auf der Theaterbühne seit Jahrzehnten – und damit ein erneuter Beweis dafür, dass er sich stets neuen künstlerischen Herausforderungen stellt.

Getty Images George Clooney bei der Broadway-Premiere von "Good Night, And Good Luck", April 2025

Instagram / jlo Jennifer Lopez posiert mit Emme, März 2025

