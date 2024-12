Trotz Kälte: Jennifer Lopez mit Emme in Aspen unterwegs

Die Pop-Ikone und Schauspielerin Jennifer Lopez (55) machte sich nach den festlichen Weihnachtstagen gemeinsam mit ihrer Tochter Emme Maribel Muñiz (16) auf eine Shoppingtour durch das winterliche Aspen. Trotz des Schneefalls und der eisigen Temperaturen ließen sich die beiden nicht davon abhalten, die Straßen des exklusiven Ferienorts zu erkunden. Auf den Bildern, die der Daily Mail vorliegen, trägt die Sängerin eine oversized Strickjacke, kombiniert mit weit geschnittenen Jeans und braunen Boots. Ihr Gesicht schützte sie mit einer Sonnenbrille im 70er-Jahre-Stil. Emme setzte auf eine schwarze Lederjacke, dunkle Jeans, schwarze Boots und Ohrwärmer.

Die beiden wurden auf ihrer Shoppingtour von einem Bodyguard begleitet, der für ihre Sicherheit sorgte. Während ihres Einkaufsbummels traf die Sängerin zudem auf ihren langjährigen Manager Benny Medina, der nicht nur beruflich eine enge Verbindung zu ihr hat, sondern auch der Patenonkel ihrer beiden Kinder ist. Jennifers Zeit in Aspen bot nicht nur eine Gelegenheit, sich winterlich einzukleiden, sondern auch ein Moment des familiären Zusammenseins. Laut Berichten teilt die Pop-Ikone sich in Aspen eine Unterkunft mit ihrer jüngeren Schwester Lynda Lopez und deren Tochter Lucie. Auf Instagram teilte sie ein Weihnachtsvideo, in dem die beiden ebenfalls zu sehen waren.

Jennifer, die aus ihrer früheren Ehe mit Marc Anthony (56) Mutter der Zwillinge Emme und Maximilian (16) ist, zeigte sich entspannt und fokussiert. Ihr Ex-Mann Marc Anthony verbrachte die Feiertage derweil mit seiner vierten Frau, Nadia Ferreira und ihrem gemeinsamen Sohn in Miami. Die Karriere der Sängerin und Schauspielerin läuft unterdessen weiter auf Hochtouren - mit Projekten wie dem Film "Unstoppable" und dem Musical "Kiss of the Spider Woman". Der Aufenthalt in Aspen scheint genau die Auszeit zu sein, die sie sich nach einem ereignisreichen Jahr wünschte.

Anzeige Anzeige

Instagram / jlo Jennifer Lopez und ihre Tochter Emme Maribel Muñiz im März 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / jlo Emme Maribel Muñiz, Jennifer Lopez und Maximilian David Muñiz im Jahr 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige