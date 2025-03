Jennifer Lopez genießt Broadway-Premiere mit Emme als Date

Jennifer Lopez (55) hatte am Sonntagabend einen glamourösen Auftritt auf der Broadway-Premiere von "Othello" in New York City – und das in bester Begleitung. Die Sängerin wurde von ihrem Kind Emme (17) begleitet. "'Othello' Premiere mit dem besten Date überhaupt", schrieb Jennifer zu einer Reihe von Fotos und Videos des Abends auf Instagram. Das Duo erschien in perfekt abgestimmten Outfits: Jennifer trug ein funkelndes, zweiteiliges Ensemble von Zuhair Murad samt schwarzem Fellmantel, während ihr Nachwuchs sich für einen schwarz-weiß gestreiften Anzug mit Krawatte entschied. Die beiden genossen die Show im Barrymore Theatre, in dem die neue Inszenierung mit Hollywood-Größen wie Denzel Washington (70) und Jake Gyllenhaal (44) Premiere feierte.

Vor der Premiere gab es jedoch nicht nur schicke Outfits zu bestaunen, sondern auch liebevolle Momente zwischen Mutter und Kind. In einem Instagram-Video, das Jennifer mit ihren Fans teilte, war zu sehen, wie sie gemeinsam mit ihrem Spross tanzte und die beiden sichtlich Spaß miteinander vor dem Event hatten. Die Veranstaltung selbst zog ein beeindruckendes Star-Aufgebot an. Dazu zählten Schauspielgrößen wie Angela Bassett (66), Samuel L. Jackson (76) und Cynthia Nixon (58).

Nur kurz nach dem extravaganten Abend wurden Gerüchte laut, dass Jennifer nach ihrer Scheidung von Ben Affleck (52) wieder offen für die Liebe sei. Insider berichteten, dass ihre Freunde sie ermutigt hätten, neue Dates in Erwägung zu ziehen. "Ihre Freunde haben sie ermutigt, sich auf Dates einzulassen, und sie ist definitiv offen dafür, jemanden Neuen kennenzulernen", erzählte eine Quelle gegenüber Page Six. Die Musikerin habe nach ihrer Trennung den Blick voller Zuversicht nach vorne gerichtet und sei bereit für einen weiteren Anlauf in der Liebe.

Getty Images Samuel L. Jackson, März 2025

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez

