Jennifer Lopez genießt Zeit mit Emme bei "Wicked"-Premiere

Jennifer Lopez (55) hat sich eine Auszeit mit ihrer Tochter gegönnt: Gemeinsam mit Emme Maribel Muñiz (16) verbrachte die Sängerin einen ganz besonderen Abend. Die beiden besuchten die Premiere des Films "Wicked", bei der Jennifer in einem atemberaubenden, mit Pailletten besetzten Cut-out-Kleid von Zuhair Murad beeindruckte. Die Teenagerin wählte hingegen einen lässigeren Look mit einem geblümten Hemd. Um ihre Fans an diesem bunten Abend teilhaben zu lassen, postete die Sängerin ein Selfie auf Instagram von sich und Emme. Dazu schrieb sie: "'Wicked'! Wir haben es geliebt." Auf dem Schnappschuss strahlen die zwei voller Freude in die Kamera.

2024 war ein ziemlich bewegtes Jahr für Jennifer, das nicht nur durch zahlreiche berufliche Projekte, sondern auch durch die Scheidung von Ben Affleck (52) geprägt war. Neben der Arbeit an ihrem Album "This Is Me… Now" und der dazugehörigen Filmproduktion stand die Schauspielerin auch für zwei weitere Filme, "Atlas" und "Unstoppable", vor der Kamera. Zuletzt trat J.Lo jedoch kürzer und entschied sich, ihre Nordamerika-Tour abzusagen, um mehr Zeit mit ihren Zwillingen sowie engen Freunden zu verbringen.

Auch Weihnachten plant die Sängerin voll und ganz ihrer Familie zu widmen. Gegenüber dem Magazin People verriet sie: "Es war ein ziemlich intensives Jahr für mich, und ich freue mich am meisten darauf, Zeit mit meinen Kindern und meiner Familie von der Ostküste zu verbringen." Für sie sind die Feiertage schon seit ihrer Kindheit etwas ganz Besonderes. Die stolze Mutter betonte: "Ich freue mich wirklich auf diese Momente, wenn ich mit meinen Schwestern zusammen sein und einfach entspannen, Spaß haben und neue Erinnerungen schaffen kann."

Getty Images Sängerin Jennifer Lopez, November 2024

Instagram / jlo Emme Maribel Muñiz, Jennifer Lopez und Maximilian David Muñiz im Jahr 2024

