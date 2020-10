Hat Pietro Lombardi (28) schon ein gemeinsames Liebesnest mit seiner Neuen? Seit wenigen Wochen ist es offiziell: Der Sänger hat sein Herz verschenkt – an die Influencerin Laura Maria. Seitdem die Katze aus dem Sack ist, teilen die beiden regelmäßig Einblicke in ihren Paaralltag. Und demnach verbringen sie eine ganze Menge Zeit miteinander – doch teilen Pie und seine Laura eigentlich auch bereits eine Wohnung?

In einer Fragerunde in ihrer Instagram-Story klärte die Blondine nun auf: "Ich glaube, das ist eine der meistgestellten Fragen, ob Pie und ich zusammenwohnen." Diese Fragen musste Laura aber verneinen. "Das liegt einfach daran, dass ich immer um kurz vor sechs aufstehen muss, weil ich um 7:30 Uhr anfange zu arbeiten. Und ich arbeite in Düsseldorf und Pie wohnt in Köln", erläuterte sie die aktuelle Wohnsituation. Pie könne aber auch nicht nach Düsseldorf ziehen: "Er hat ja auch seinen Sohn und er muss ja den Kleinen auch immer zum Kindergarten bringen und irgendwann geht der auch zur Schule und deswegen geht's halt momentan einfach noch nicht."

Dass die beiden noch nicht zusammen wohnen, verwundert fast ein wenig – auch weil sich das Paar kürzlich einen gemeinsamen Hund angeschafft hat. Die Fellnase ist ein American Akita und trägt den Namen Akira.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria im Oktober 2020

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria und Pietro Lombardi, September 2020

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi, Musiker

