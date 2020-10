Sie begrüßen eine Fellnase in ihrer kleinen Familie! Pietro Lombardi (28) gab vor wenigen Wochen preis, dass er sein Herz nach langer Zeit wieder verschenkt hat: Er ist mit Influencerin Laura Maria zusammen. Seitdem nehmen die beiden ihre Fans regelmäßig in ihren neuen gemeinsamen Alltag mit und verkündeten vor wenigen Tagen, dass sie sich zusammen einen Hund holen. Und nun war es so weit: Pietro und Lauras Vierbeiner ist endlich eingezogen!

In seiner Instagram-Story stellte der 28-Jährige seinen Familienzuwachs vor. Pie und Laura sind jetzt stolze Hunde-Eltern von Akira, einem American Akita. Doch der flauschige Hund überraschte die zwei gleich mit einem kleinen Willkommensgeschenk. "Direkt die Wohnung voll gepisst und vollgeschissen. Stark!", kommentierte der Sänger einen kurzen Clip belustigt. Doch die drei sind schon jetzt ein Herz und eine Seele. In einer weiteren Sequenz filmte er seine Freundin, wie sie ziemlich verliebt mit Akira kuschelt.

Doch wie sieht es eigentlich mit weiteren Kindern aus – könnte sich Pietro vorstellen, mit Laura auch ein Baby zu bekommen? In einer Insta-Q&A-Runde hatte er auf jeden Fall klargestellt, dass es nichts Schöneres gebe als Kids in seinem Leben. "Ich möchte definitiv noch eigene Kinder haben. Könnte mir aber trotzdem vorstellen, ein Kind aus schweren Verhältnissen zu adoptieren", hatte Pie außerdem hinzugefügt.

Anzeige

Instagram / pietrolombardi Laura Maria mit ihrem Hund

Anzeige

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi, Sänger

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de