Silvia Wollny (55) ist nicht nur superstolze Vielfach-Mutter: Das Oberhaupt von Deutschlands wohl bekanntester Reality-TV-Familie hat inzwischen auch schon mehrere Enkelkinder! Eines davon: die kleine Cataleya, der ganze Stolz von Silvias Tochter Calantha (20). In einem aktuellen Clip sieht man Oma und Enkelin nun in einem süßen Familienmoment – und Silvia kommt gar nicht aus dem Schwärmenm, wenn es um das jüngste Wollny-Mitglied geht.

In einem Video auf Facebook trommeln Silvia und Cataleya zum Kinderlied "Backe, backe, Kuchen" auf einer Tischplatte herum. Man sieht das Duo ganz vertieft in ihr Spielchen – das in einem süßen Gekicher endet. "Dieses Video sagt mehr als 1.000 Worte. Unendliche Liebe zwischen Oma und Enkelin. So eine süße Maus! Momente, die man gerne festhält", schreibt die 55-Jährige dazu.

Das Nesthäkchen zaubert seiner Großmutter ständig ein Lächeln ins Gesicht – manchmal sogar ganz unfreiwillig. Im April postete Silvia eine Aufnahme von der Kleinen, auf der sie eine Brille für Erwachsene trägt und dadurch recht ulkig aussieht. "Heute mal ein Quatsch-Foto von Cataleya", witzelte sie im Beitrag.

Silvia Wollny mit ihren Kindern und Enkelkindern, Juli 2020

Silvia und Cataleya Wollny im Oktober 2020

Cataleya Wollny, April 2020

