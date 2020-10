Jennifer Aniston (51) hat ihre kleine Familie vergrößert! Die Schauspielerin hat zwar weder einen Mann noch Kinder im Haus – trotzdem geht es bei ihr zu Hause sicherlich ziemlich wild zu. Der Grund: ihre beiden Hunde. Zu ihrer tierischen Rasselbande gehören bereits ein Pitbull namens Sophie und ein Schnauzer-Mix, der auf den Namen Clyde hört. Nun können sich die Fellnasen auf einen weiteren Freund zum Rumtoben freuen: Jen hat sich einen Welpen zugelegt!

"Ich möchte euch das neueste Mitglied unserer Familie vorstellen – das ist ein sehr müder Lord Chesterfield", schreibt die Blondine zu einem kurzen Instagram-Clip, in dem der Rüde schlafend auf dem Rücken liegt. "Er hat mein Herz sofort gestohlen", schwärmt sie. Statt zu einem Züchter zu gehen, entschied sich Jen dazu, in einer Tierauffangstation auf Haustiersuche zu gehen. "Ich bin so dankbar, dass ihr euch um die geretteten Tiere kümmert und eine Familie für sie sucht", richtet sie sich in dem Post direkt an das Tierheim.

Nicht nur Jen hat sich den Wunsch nach einem neuen Hund erfüllt: Channing Tatum hat sich zwei Jahre nach dem Tod seiner Hündin Lulu ebenfalls einen neuen kleinen Wirbelwind ins Haus geholt. Sein Holländischer Schäferhund hört auf den Namen Rook und ist zwölf Wochen alt, wie der Schauspieler vor wenigen Tagen auf seinem Social-Media-Account mitteilte.

Anzeige

Instagram / jenniferaniston Jennifer Anistons Hund Lord Chesterfield

Anzeige

Instagram / jenniferaniston Jennifer Aniston und Clyde

Anzeige

Getty Images Channing Tatum, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de