Katie Price (42) hat zur Schere gegriffen! Egal ob sie ihr Haar blond oder schwarz trägt – die Fünffach-Mutter verlängert ihren Schopf seit Jahren mit Extensions. Und die können für sie für gewöhnlich gar nicht lang genug sein. Doch jetzt scheint Katie ihren Haaren eine Pause gönnen zu wollen: Sie überraschte ihre Fans mit einem deutlich kürzeren Schnitt – und die lieben die neue Frisur!

Auf Instagram zeigt Katie, wie sehr sie sich bei ihrem jüngsten Friseurbesuch verändert hat: Statt einer Mähne bis zum Bauchnabel trägt sie jetzt schulterlange Haare mit einer Balayage-Färbung. Und die kommen nicht nur bei 42-Jährigen selbst super an, wie ihre selbstbewussten Posen zeigen. Auch Katies Fans sind hin und weg von dem frischen Look. "Das sieht so viel besser aus! Richtig schön", ist da nur ein Beispiel der zahlreichen Komplimente.

Offenbar hat Katie gerade richtig Lust auf Veränderungen an sich. Denn das einstige Boxenluder hat nicht nur eine neue Frisur, sondern auch ein neues Tattoo. Und dabei handelt es sich um ein ganz besonderes Motiv: Sie ließ sich auf ihrem Oberarm das Gesicht ihres Partners Carl Woods verewigen. Und auch der Ex-Kuppelshow-Kandidat hat ab jetzt für immer Katies Antlitz unter seiner Haut.

Instagram / katieprice Katie Price' alte Frisur

Instagram / katieprice Katie Price, Oktober 2020

Instagram / adventuresofkatieandcarl Carl Woods und Katie Price, 2020

