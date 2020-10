Na, das sind doch mal heiße Aussichten! Clea-Lacy Juhn (29) weiß offenbar ziemlich gut, wie sie ihren fast 450.000 Insta-Abonnenten einheizen kann: Ob im heißen Spitzen-BH oder mit einem Schnappschuss von ihrer durchtrainierten Kehrseite – die ehemalige Der Bachelor Kandidatin sorgt bei ihrer Community regelmäßig für Schnappatmung. Auch jetzt liefert sie erneut erotischen Content, der offensichtlich vor allem ihren Freund Riccardo Basile (28) gefällt...

Aktuell ist Clea für ein Shooting in Portugal – und während einer kurzen Pause entsteht offenbar dieses verführerische Instagram-Selfie. Die 29-Jährige liegt in einem tief ausgeschnittenen, schwarzen Badeanzug am Strand und blickt durch ihre Sonnenbrille in Richtung Meer. "Herbst in Portugal", schreibt sie zu der Aufnahme. Einer der Ersten, der den Beitrag kommentiert, ist Cleas Freund Riccardo. "Hey Sexy", hält er fest und bekommt jede Menge Zuspruch vonseiten der Follower. "Du hast eine klasse Frau an deiner Seite", stellt ein User klar.

Mittlerweile sind Clea und Riccardo schon fast ein Jahr zusammen – und in den vergangenen Monaten ist bereits einiges passiert. Die beiden lassen sich nicht nur zu Beginn ihrer Beziehung ein Pärchentattoo stechen. Vor wenigen Wochen haben sie außerdem ihr erstes gemeinsames Liebesnest in München bezogen. Wann wohl der nächste Schritt folgen wird?

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn in Portugal

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn

Instagram / clea_lacy Riccardo Basile und Clea-Lacy Juhn

